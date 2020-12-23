«Тигрес» выиграл у «Лос-Анджелеса» в финале Лиги чемпионов КОНКАКАФ

Мексиканский «Тигрес» победил американский «Лос-Анджелес» в финале Лиги чемпионов конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ).

Матч прошёл без зрителей в Орландо (штат Флорида, США) на стадионе Exploria и завершился со счётом 2:1 в пользу мексиканцев. На мяч Диего России на 61-й минуте «Тигрес» ответил голами Уго Айялы на 72-й минуте и Андре-Пьера Жиньяка на 84-й минуте. В составе мексиканского клуба все 90 минут на поле провёл экс-игрок московского «Спартака» Рафаэл Кариока.

«Тигрес» за последние пять лет сыграл в финале Лиги чемпионов КОНКАКАФ в четвёртый раз, однако в этом сезоне мексиканскому клубу впервые в своей истории удалось стать победителем турнира. Жиньяк с 6 голами стал лучшим бомбардиром соревнований.

Таким образом, «Тигрес» сыграет на клубном чемпионате мира в феврале.