Коломейцев: была обида на Сёмина. Он нечасто обращает внимание на игроков

Экс-футболист «Локомотива» Александр Коломейцев рассказал о работе с бывшим главным тренером «железнодорожников» Юрием Сёминым.



«Я к Юрию Павловичу хорошо отношусь, но мы не общаемся совсем. С ним тоже непросто работать. У него есть ставка на определённых игроков, которые играют. Другим, кто сидит на замене, приходится тяжело, потому что неважно, как ты сыграл, плохо или хорошо — выходит определённый игрок. С одной стороны, может, это и хорошо. Я не тренер, но со стороны игрока всё может видеться иначе.



Хотя было время, когда я у него играл в определённом отрезке. Но ротации у Юрия Павловича нет. Может быть, у кого-то травма, ты выйдешь, но обратно он поставит «своего» игрока. В какой-то момент — да, была обида. Но с другой стороны, понимаешь, главное — результат. Сёмин объяснял свои решения? Нет, такого и близко не было. Он нечасто обращает внимание на игроков», — цитирует Коломейцева Sport24.

Коломейцев выступал в составе московского «Локомотива» с 2015 по 2020 год. В составе «железнодорожников» хавбек — чемпион России сезона-2017/2018, а также обладатель Кубка и Суперкубка страны. Коломейцев провёл в составе «Локомотива» 104 встречи, забил семь мячей и отдал восемь результативных передач.