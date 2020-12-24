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«Интер» повторил свой рекорд по голам за календарный год

«Интер» повторил свой рекорд по голам за календарный год
Футбол / Италия 0

В матче 14-го тура итальянской Серии А миланский «Интер» переиграл «Верону». Встреча проходила на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди» в Вероне и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Как сообщается в «твиттере» OptaPaolo, «Интер» повторил свой рекорд по голам за календарный год. В 2020 году «Интер» забил 108 голов. Столько же голов команда забила в 1961 и 2001 годах.

«Интер» набрал в 14 матчах 33 очка и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Верона» в свою очередь, набрав 20 очков, занимает девятое место. Лидером турнирной таблицы является «Милан», записавший в свой актив 34 очка.

В следующем туре чемпионата Италии «Интер» встретится с «Кротоне». Игра пройдёт 3 января в Милане на стадионе «Сан-Сиро».

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