Месут Озил: я бы хотел помочь «Арсеналу», особенно сейчас

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил, не попавший в заявку «канониров» на Премьер-лигу и Лигу Европы, в ходе общения с болельщиками в «Твиттере» ответил на вопрос о том, счастлив ли он в команде.
«Сейчас очень сложное время для всех в клубе, не только для меня. Нынешняя ситуация всех расстраивает. Конечно, я хотел бы помочь команде, особенно сейчас. Но если мне не дают шанса, то остаётся лишь надеяться, что вскоре результаты станут лучше», — написал Озил.
«Арсенал» в 14 матчах набрал 14 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. От зоны вылета команду отделяет 4 очка.
«Эвертон» — «Арсенал». Обзор матча. АПЛ-2020/2021. 14-й тур
Подопечные Микеля Артеты также не смогли выйти в полуфинал Кубка английской лиги, на своём поле уступив «Манчестер Сити» со счётом 1:4.
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