Гари Невилл признался, что игра «Эвертона» в матче с «МЮ» вызвала у него раздражение

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл признался, что его разочаровала тактика «Эвертона» в матче 1/4 финала Кубка английской лиги с «красными дьяволами». Подопечные Уле-Гуннара Сульшера одержали победу со счётом 2:0 благодаря голам Эдинсона Кавани и Антони Марсьяля в концовке встречи.

«Меня раздражает, когда команда при счёте 0:0 действует очень пассивно, а затем, внезапно, когда они пропускают гол за две минуты до конца, отправляют в штрафную соперника сразу шесть игроков», — приводит слова Невилла HITC со ссылкой на эфир Sky Sports.

Эта победа стала для «Манчестер Юнайед» уже 13-й подряд в гостевых встречах с командами английской Премьер-лиги во всех турнирах. Серия стала рекордной для манкунианцев.