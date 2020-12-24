Гари Невилл признался, что игра «Эвертона» в матче с «МЮ» вызвала у него раздражение
Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл признался, что его разочаровала тактика «Эвертона» в матче 1/4 финала Кубка английской лиги с «красными дьяволами». Подопечные Уле-Гуннара Сульшера одержали победу со счётом 2:0 благодаря голам Эдинсона Кавани и Антони Марсьяля в концовке встречи.
«Меня раздражает, когда команда при счёте 0:0 действует очень пассивно, а затем, внезапно, когда они пропускают гол за две минуты до конца, отправляют в штрафную соперника сразу шесть игроков», — приводит слова Невилла HITC со ссылкой на эфир Sky Sports.
Эта победа стала для «Манчестер Юнайед» уже 13-й подряд в гостевых встречах с командами английской Премьер-лиги во всех турнирах. Серия стала рекордной для манкунианцев.
«Манчестер Юнайтед» встретится с «Манчестер Сити» в полуфинале Кубка лиги
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