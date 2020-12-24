Кикнадзе – об уходе из «Локо»: это были интересные два года в моей жизни, сделано немало

Бывший генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал свой уход с должности.
«Это были интересные два года в моей жизни, новый опыт. Думаю, что сделано немало. В клубе сильная команда. Я говорю не только о спортивной, но и об административно-управленческой команде. Хочу поблагодарить всех за эти два насыщенных спортивными событиями и борьбой года. Думаю, что этой команде по силам большие и разнообразные задачи.
Также хочу сказать спасибо спортивной команде. Я верю в её хорошее будущее под руководством Николича. Верю, что Марко — это тот тренер, который способен привести команду к самым высоким результатам. Искренне считаю, что в команде сейчас такая обстановка и так налажена связь с академией, что на наших принципах, опубликованных в прошлом году, команда сможет обеспечить себе хорошее будущее», — цитирует Кикнадзе «Матч ТВ».
Напомним, пресс-служба «железнодорожников» объявила об уходе генерального директора клуба Василия Кикнадзе и председателя совета директоров Анатолия Мещерякова. С 2013 года Кикнадзе являлся членом совета директоров футбольного клуба «Локомотив». С 29 декабря 2018 года занял пост генерального директора клуба, сменив Илью Геркуса.
- 24 декабря 2020
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