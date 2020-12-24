Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Кикнадзе – об уходе из «Локо»: это были интересные два года в моей жизни, сделано немало

Кикнадзе – об уходе из «Локо»: это были интересные два года в моей жизни, сделано немало
Футбол / РПЛ 0
Аудио-версия:

Бывший генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал свой уход с должности.

«Это были интересные два года в моей жизни, новый опыт. Думаю, что сделано немало. В клубе сильная команда. Я говорю не только о спортивной, но и об административно-управленческой команде. Хочу поблагодарить всех за эти два насыщенных спортивными событиями и борьбой года. Думаю, что этой команде по силам большие и разнообразные задачи.

Также хочу сказать спасибо спортивной команде. Я верю в её хорошее будущее под руководством Николича. Верю, что Марко — это тот тренер, который способен привести команду к самым высоким результатам. Искренне считаю, что в команде сейчас такая обстановка и так налажена связь с академией, что на наших принципах, опубликованных в прошлом году, команда сможет обеспечить себе хорошее будущее», — цитирует Кикнадзе «Матч ТВ».

Напомним, пресс-служба «железнодорожников» объявила об уходе генерального директора клуба Василия Кикнадзе и председателя совета директоров Анатолия Мещерякова. С 2013 года Кикнадзе являлся членом совета директоров футбольного клуба «Локомотив». С 29 декабря 2018 года занял пост генерального директора клуба, сменив Илью Геркуса.

Илья Геркус: болельщики «Локомотива» празднуют уход Кикнадзе, для них это торжество
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020