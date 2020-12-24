Илья Геркус: болельщики «Локомотива» празднуют уход Кикнадзе, для них это торжество

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал изменения в руководстве «железнодорожников».



«Неожиданно. Вы сами помните, что председатель совета директоров клуба Анатолий Анатольевич Мещеряков говорил, что совет директоров не будет в этом году собираться. А потом раз — он уже и не председатель. Состав совета директоров полностью ушёл, теперь другой. Это была их коллективная ответственность, брали на себя круговую поруку. Очевидно, что их попросили освободить свои посты, акционер недоволен управлением клуба, и коль высказывался принцип коллективной ответственности, пришло время её нести.



Если болельщики празднуют уход генерального директора, то для них это праздник. Но нужно спрашивать самих болельщиков. Видимо, услышали их голос, призывы, давление, которое оказывалось. Выходит, звучащие голоса возымели действие. Замена руководства произведена мастерски. Утечек в прессу до сегодняшнего дня не было. Надо признать, что административные перестановки сделаны качественно», — цитирует Геркуса «Р-Спорт».

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