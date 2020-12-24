Аршавин: скорее всего, Рибалта не продлит контракт с «Зенитом». Газизова, что ли, брать?

Директор департамента «Зенита» по развитию молодёжного футбола Андрей Аршавин сообщил, что спортивный директор питерского клуба Хавьер Рибалта вряд ли продлит свой контракт.
«Тему истекающего контракта с Рибалтой обсуждал. Скорее всего, он не собирается продлевать. Он редко видится с семьёй, а когда она сюда приезжает, ей тут не очень нравится. Мог бы я заменить Рибалту? Я не готов вступить на эту должность следующим летом. Рибалте я это тоже говорил.
Кого привести? Хорошо, что это не моя головная боль. Вот реально, если так подумать, Газизова, что ли, брать? Уже нельзя. Почему? Потому что он уже работал в «Спартаке». Вот если бы просто из «Уфы» пригласить — это одно. А то, что он работал в «Спартаке» и сказал, что бросит перчатку… Да, он уже закрыл за собой дверь. Не знаю, может быть, в недрах «Газпрома» какой-то есть топ-менеджер", — сказал Аршавин в видео на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.
- 24 декабря 2020
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