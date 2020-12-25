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Роман Широков оштрафован и приговорён к 100 часам общественных работ

Роман Широков оштрафован и приговорён к 100 часам общественных работ
Футбол / РПЛ 0

Суд вынес вердикт по делу бывшего футболиста сборной России Романа Широкова, избившего арбитра Никиту Данченкова.

«Романа Широкова приговорили к 100 часам обязательных работ и штрафу в 100 тысяч рублей. Он сохранил своё звание мастера спорта», — сообщил адвокат пострадавшего Александр Островский корреспонденту «Чемпионата» Арине Лавровой.

10 августа Широков принял участие в матче любительских команд «Матч ТВ» и «Ничего Обычного». В одном из эпизодов Роман посчитал, что на нём нарушили правила в штрафной площади. Арбитр Данченков решил не назначать пенальти, и Широков начал оскорблять и угрожать ему. Судья показал красную карточку, после чего игрок избил его. Данченков обратился в суд.

Видео нападения Широкова на судью:

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