Роман Широков оштрафован и приговорён к 100 часам общественных работ
Суд вынес вердикт по делу бывшего футболиста сборной России Романа Широкова, избившего арбитра Никиту Данченкова.
«Романа Широкова приговорили к 100 часам обязательных работ и штрафу в 100 тысяч рублей. Он сохранил своё звание мастера спорта», — сообщил адвокат пострадавшего Александр Островский корреспонденту «Чемпионата» Арине Лавровой.
10 августа Широков принял участие в матче любительских команд «Матч ТВ» и «Ничего Обычного». В одном из эпизодов Роман посчитал, что на нём нарушили правила в штрафной площади. Арбитр Данченков решил не назначать пенальти, и Широков начал оскорблять и угрожать ему. Судья показал красную карточку, после чего игрок избил его. Данченков обратился в суд.
Видео нападения Широкова на судью:
Рекомендуем вам
- 25 декабря 2020
-
15:32
-
15:20
-
15:02
-
14:48
-
14:28
-
14:01
-
13:57
-
13:52
-
13:47
-
13:22
-
13:16
-
13:05
-
12:54
-
12:54
-
12:41
-
12:21
-
12:08
-
11:47
-
11:38
-
11:38
-
11:23
-
11:13
-
10:55
-
10:46
-
10:33
-
10:32
-
10:29
-
10:29
-
10:17
-
09:59
-
09:52
-
09:34
-
09:30
-
08:51
-
08:32
Партнерский контент
Рекомендуем вам