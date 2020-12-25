Адвокат избитого судьи: кроссовки на аукционе? Надо посоветовать Широкову и трусы продать

Адвокат Александр Островский, вместе с Артуром Рамазановым представляющий интересы арбитра Никиты Данченкова, отреагировал на решение стороны экс-футболиста сборной России Романа Широкова.
Ранее было объявлено, что кроссовки, в которых бывший полузащитник избил Данченкова, будут выставлены на аукцион, а их минимальная стоимость составит 100 тыс. рублей — именно на такую сумму суд оштрафовал Широкова.
«Надо посоветовать Широкову и трусы продать, сейчас модно с ними манипуляции осуществлять», — передаёт слова Островского корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
10 августа Широков принял участие в матче любительских команд «Матч ТВ» и «Ничего Обычного». В одном из эпизодов Роман посчитал, что на нём нарушили правила в штрафной площади. Арбитр Данченков решил не назначать пенальти, и Широков начал оскорблять и угрожать ему. Судья показал красную карточку, после чего игрок избил его. Данченков обратился в суд.
- 25 декабря 2020
-
17:13
-
16:52
-
16:50
-
16:42
-
16:29
-
16:18
-
16:08
-
16:02
-
15:59
-
15:57
-
15:49
-
15:48
-
15:45
-
15:32
-
15:20
-
15:02
-
14:48
-
14:28
-
14:01
-
13:57
-
13:52
-
13:47
-
13:22
-
13:16
-
13:05
-
12:54
-
12:54
-
12:41
-
12:21
-
12:08
-
11:47
-
11:38
-
11:38
-
11:23
-
11:13