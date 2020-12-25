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Адвокат избитого судьи: кроссовки на аукционе? Надо посоветовать Широкову и трусы продать

Адвокат избитого судьи: кроссовки на аукционе? Надо посоветовать Широкову и трусы продать
Футбол / РПЛ 0
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Адвокат Александр Островский, вместе с Артуром Рамазановым представляющий интересы арбитра Никиты Данченкова, отреагировал на решение стороны экс-футболиста сборной России Романа Широкова.

Ранее было объявлено, что кроссовки, в которых бывший полузащитник избил Данченкова, будут выставлены на аукцион, а их минимальная стоимость составит 100 тыс. рублей — именно на такую сумму суд оштрафовал Широкова.

«Надо посоветовать Широкову и трусы продать, сейчас модно с ними манипуляции осуществлять», — передаёт слова Островского корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

10 августа Широков принял участие в матче любительских команд «Матч ТВ» и «Ничего Обычного». В одном из эпизодов Роман посчитал, что на нём нарушили правила в штрафной площади. Арбитр Данченков решил не назначать пенальти, и Широков начал оскорблять и угрожать ему. Судья показал красную карточку, после чего игрок избил его. Данченков обратился в суд.

Кроссовки Романа Широкова, в которых он избил судью, выставят на аукцион
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