Кроссовки Романа Широкова, в которых он избил судью, выставят на аукцион

Вадим Лялин, адвокат бывшего игрока «Зенита» и сборной России Романа Широкова, рассказал, что кроссовки футболиста, в которых он избивал судью, будут выставлены на аукцион.



«Добровинский пытался сказать, что кроссовки — это орудие преступления особо тяжкого характера, попытки убийства судьи, который всю жизнь будет жить с позором из-за того, как он судит матчи в любительской лиге.



А кроссовки мы продадим на аукционе, деньги пойдут детям из неблагополучных или малоимущих семей. Это те самые кроссовки. Кроссовки-«не убийцы», как мы их называем. Сделаем новогодний подарок. И тапки будут в порядке, и дети будут рады. Учитывая, что сумма иска 100 тыс. рублей, с этой суммы и начнём. Если желающих не будет, я их куплю себе. И деньги от нашей семьи подать детям», — передаёт слова Лялина корреспондент чемпионата Салават Муртазин.

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