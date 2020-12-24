Гари Невилл назвал двух игроков «Манчестер Юнайтед», которых считает незаменимыми

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл порассуждал о футболистах, без которых он сегодня не может представить «красных дьяволов». Незаменимыми Невилл назвал капитана команды Гарри Магуайра и полузащитника Бруну Фернандеша.

«Бруну Фернандеш незаменим. Без него команда играет иначе. Он важнейшая деталь механизма.

Также назову Гари Магуайра. Думаю, без него была бы другая игра. Его бы действительно не хватало», — цитирует Невилла Goal со ссылкой на подкаст бывшего игрока «МЮ».

«Манчестер Юнайтед», набрав 26 очков, поднялся на 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

«Манчестер Юнайтед» вышел в полуфинал Кубка английской лиги, но не смог пробиться в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА, заняв 3-е место в группе.