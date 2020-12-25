«После моего хет-трика Баха подписал мяч: «Привет Володьке». Чалов — о 3 голах «Ростову»

Форвард ЦСКА Фёдор Чалов рассказал об эмоциях после хет-трика в матче 19-го тура РПЛ с «Ростовом» (3:1).
«Много времени не забивал, поэтому после первого гола «Ростову» в каком-то смысле выдохнул. Хотя тогда больше радовался, что вывел команду вперёд, мы давно не выигрывали. Понятно, я нападающий и хочу забивать в каждом матче. Но победа ЦСКА — важнее.
Не согласен, что в Ростове всё залетело. Было ещё два момента в первом тайме и один хороший — во втором, мог забить и шесть. Но рад, что всё так получилось. Ребята очень помогли. Второй гол в пустые ворота — вообще мечта нападающего, так бы в каждом матче. А по поводу классического хет-трика, друг спрашивал, было ли до этого такое. Пытался вспомнить. Может быть, в школе. В официальных матчах точно впервые. Забить три на таком уровне много для меня значит.
После хет-трика забрал мяч, все ребята подписали, кто-то даже с юмором. Некоторые смотрят экспертов по ТВ. Я так понимаю, Быстров недавно говорил, что мне нужно больше тренироваться. Баха написал: «Привет Володьке». Посмеялись.
Парни выставили «сториз» после моего хет-трика? Приятно, когда тебя поддерживают. Они понимают, что иногда не идёт, это футбол. Но на тренировках всё-таки видят во мне перспективного игрока, ха-ха. Мы хорошо общаемся со всеми», — сказал Чалов корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
Полное интервью с Чаловым читайте скоро на «Чемпионате».
- 25 декабря 2020
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