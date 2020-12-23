Фёдора Чалова включили в команду недели FIFA 2021

Компания EA Sports FIFA на своей официальной странице в «Твиттере» представила команду лучших игроков недели в FIFA 21. Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов стал одним из 23 футболистов, вошедших в эту команду.
Фотографию можно посмотреть на странице EA Sports FIFA в «Твиттере».
Напомним, Фёдор оформил хет-трик в матче 19-го тура российской Премьер-Лиги в игре с «Ростовом» (3:1). В FIFA 21 он получил карточку с рейтингом 80.
Чалов — воспитанник «армейцев». К основному составу он стал привлекаться с 2016 года. В текущем сезоне Фёдор Чалов принял участие в 22 встречах за московский ЦСКА, в которых отметился 5 забитыми мячами и 5 результативными передачами. Ранее стало известно, что 22-летний форвард стал автором самого быстрого гола в нынешнем сезоне чемпионата России.
- 23 декабря 2020
-
22:21
-
21:57
-
21:06
-
19:11
-
15:49
-
13:38
-
13:16
-
13:02
-
12:33
-
12:16
-
00:00
- 22 декабря 2020
-
23:14
-
21:24
-
20:28
-
20:12
-
18:35
-
17:50
-
14:58
-
13:24
-
12:11
-
11:27
-
00:02
- 21 декабря 2020
-
23:53
-
23:36
-
23:00
-
20:14
-
14:47
-
12:49
-
12:38
-
10:18
- 20 декабря 2020
-
21:25
-
15:44
-
15:02
-
14:48
-
13:02