Фёдора Чалова включили в команду недели FIFA 2021

Компания EA Sports FIFA на своей официальной странице в «Твиттере» представила команду лучших игроков недели в FIFA 21. Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов стал одним из 23 футболистов, вошедших в эту команду.

Фотографию можно посмотреть на странице EA Sports FIFA в «Твиттере».

Напомним, Фёдор оформил хет-трик в матче 19-го тура российской Премьер-Лиги в игре с «Ростовом» (3:1). В FIFA 21 он получил карточку с рейтингом 80.

Чалов — воспитанник «армейцев». К основному составу он стал привлекаться с 2016 года. В текущем сезоне Фёдор Чалов принял участие в 22 встречах за московский ЦСКА, в которых отметился 5 забитыми мячами и 5 результативными передачами. Ранее стало известно, что 22-летний форвард стал автором самого быстрого гола в нынешнем сезоне чемпионата России.