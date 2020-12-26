Клопп ответил на недовольство Салаха назначить Трента капитаном в матче Лиги чемпионов
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на недовольство Мохамеда Салаха назначить капитаном защитника Трента Александер-Арнольда в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Мидтьюлланном» (1:1).
«Это была моя вина. Я не стал всё так усложнять. Трент дольше всех в клубе, поэтому он получил повязку. Конечно, потом я поговорил об этом с Салахом. Когда я понял, что это так повлияло на него, я обсудил с ним всё. Затем он снова заговорил об этом в интервью, что для меня не является проблемой», — приводит слова Клоппа Goal.
В 15-м туре английской Премьер-лиги «Ливерпуль» сыграет с «Вест Бромвич Альбион». Матч состоится 27 декабря на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.
«Ливерпуль» не намерен отпускать Мохамеда Салаха. Игроку предложат улучшенный контракт
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