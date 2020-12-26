Калиниченко — о судействе в матче «Спартак» — «Сочи»: на мой взгляд, это убийство

Бывший игрок «Спартака» Максим Калиниченко поделился мнением о судействе во время матча первого тура нынешнего сезоне Российской Премьер-Лиги «Спартак» – «Сочи».



«Убивали ли «Спартак» в матче с «Сочи»? Убивали, конечно. Не знаю почему, но, по моему мнению, было чьё-то указание. На мой взгляд, это убийство. Восемь скандальных матчей с одной-единственной командой: «Спартак», VAR, ошибки. Как можно было назначить пенальти в матче с «Сочи»? Объясните, как? Логического объяснения у меня нет»,— сказал Калиниченко в эфире программы "Футбольный хейт".



Напомним, в матче «Спартак» — «Сочи» (2:2) арбитр встречи Василий Казарцев назначил в ворота красно-белых два пенальти. В ходе матча спартаковцы выигрывали со счётом 2:0. Игроки сочинцев Дмитрий Полоз и Кристиан Нобоа реализовали одиннадцатиметровые.

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