Артуро Видаль: не боюсь произносить это слово. Скудетто — наша цель

Полузащитник «Интера» Артуро Видаль сообщил о целях, которые ставит команда в нынешнем сезоне Серии А.



«Не боюсь произносить это слово. Скудетто – наша цель. Я много раз выигрывал национальные чемпионаты — здесь, в Италии, а также в Германии и Испании. Мы должны работать каждый день, совершенствовать нашу игру, а потом посмотрим, сможем ли рассчитывать на скудетто.



У нас новый проект, с молодыми футболистами, которые жаждут побед. Грустно сознавать, что мы вылетели из Лиги чемпионов, но у нас есть и другие важные цели, и мы должны сделать всё возможное для их достижения», — приводит слова Видаля La Gazzetta dello Sport.



В нынешнем сезоне чемпионата Италии «Интер», набрав 33 очка в 14 турах, занимает второе место, на одно очко отставая от «Милана».

Ромелу Лукаку стал лучшим бомбардиром турниров УЕФА в 2020 году