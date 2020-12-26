Артуро Видаль: не боюсь произносить это слово. Скудетто — наша цель

Полузащитник «Интера» Артуро Видаль сообщил о целях, которые ставит команда в нынешнем сезоне Серии А.
«Не боюсь произносить это слово. Скудетто – наша цель. Я много раз выигрывал национальные чемпионаты — здесь, в Италии, а также в Германии и Испании. Мы должны работать каждый день, совершенствовать нашу игру, а потом посмотрим, сможем ли рассчитывать на скудетто.
У нас новый проект, с молодыми футболистами, которые жаждут побед. Грустно сознавать, что мы вылетели из Лиги чемпионов, но у нас есть и другие важные цели, и мы должны сделать всё возможное для их достижения», — приводит слова Видаля La Gazzetta dello Sport.
В нынешнем сезоне чемпионата Италии «Интер», набрав 33 очка в 14 турах, занимает второе место, на одно очко отставая от «Милана».
- 26 декабря 2020
-
14:26
-
14:14
-
13:56
-
13:52
-
13:42
-
13:11
-
13:03
-
12:48
-
12:41
-
12:19
-
12:07
-
11:45
-
11:19
-
11:14
-
10:53
-
10:36
-
10:28
-
10:26
-
10:01
-
10:00
-
09:52
-
09:45
-
09:45
-
09:35
-
09:29
-
08:26
-
06:35
-
06:06
-
04:57
-
03:36
-
03:03
-
02:38
-
02:21
-
00:43
-
00:41