Тьяго Силва: мечтаю сыграть на ЧМ-2022 и вернуть трофей в Бразилию

Защитник «Челси» и сборной Бразилии Тьяго Силва рассказал о желании принять участие в чемпионате мира 2022 года в Катаре.



«У меня есть амбиции продолжать показывать хорошие результаты в «Челси». Выбрал этот клуб, чтобы продолжать выступать на очень-очень высоком уровне. Также я полон амбиций продолжать упорно трудиться, чтобы сыграть на следующем чемпионате мира. Этот турнир будет особенным, непохожим на все остальные.



Надеюсь, у меня будет возможность поехать в Катар, но пока я должен продолжать играть на высшем уровне и помогать побеждать сборной Бразилии в квалификационных матчах, чтобы пройти отбор на чемпионат мира. Люди многое говорят о чемпионате мира, но сначала нужно пройти квалификацию.



Моя главная цель – продолжать играть с партнерами по команде и выигрывать матчи, чтобы пройти квалификацию, а затем подготовиться и попытаться вернуть трофей в Бразилию", – приводит слова Силвы официальный сайт „аристократов“.



Тьяго Силва перешёл в «Челси» в конце августа 2020 года на правах свободного агента из «ПСЖ». В сборную Бразилии вызывается с 2008 года.

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