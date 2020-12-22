Лэмпард о Силве: когда мне было 36 лет, я не мог играть в АПЛ тур за туром

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард отметил игру защитника Тьяго Силвы, который забил гол в матче с «Вест Хэмом» (3:0).
«Помню, когда я играл в Премьер-лиге в 36 лет, я не мог играть тур за туром и был немного не уверен в себе. Тьяго Силва долго играл во Франции и даже немного превосходит ожидания. Я вижу у него высокий уровень, подготовку, желание выигрывать верховую борьбу, и он очень старательно относится к игре. Он отличное дополнение к команде как на поле, так и вне его», – цитирует Лэмпарда BBC.
«Челси», набрав 25 очков, поднялся на пятое место в турнирной таблице АПЛ. Команда прервала серию из двух поражений. «Вест Хэм», набрав 21 очко, на 10-м месте.
В следующем туре чемпионата Англии «Челси» на выезде предстоит провести матч с «Арсеналом», а «Вест Хэм» на своём поле сыграет с «Брайтоном». Матчи пройдут 26 и 27 декабря соответственно.
Видеообзор матча «Челси» — «Вест Хэм Юнайтед».
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