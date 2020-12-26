«Арсенал» объяснил отсутствие Виллиана, Давида Луиса и Габриэла в матче с «Челси»

В одном из центральных матчей 15-го тура английской Премьер-лиги на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне «Арсенал» принимает «Челси». Идёт 15-я минута матча, счёт — 0:0. В составе хозяев отсутствует большое количество игроков основы.
Как сообщает официальный «твиттер» «канониров», защитник Габриэл Магальяэс пропустит ближайшие три матча, так как совсем недавно контактировал с инфицированным COVID-19. Защитник Давид Луис и полузащитник Виллиан получили отрицательные результаты тестов на коронавирус, но сегодня почувствовали себя неважно.
Фото можно увидеть на странице «Арсенала» в «Твиттере».
«Арсенал», набрав 14 очков, занимает 15-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Аристократы» (25) — на пятом месте.
«Чемпионат» проводит прямую текстовую трансляцию матча.
- 26 декабря 2020
-
22:04
-
21:52
-
21:49
-
21:26
-
21:23
-
21:19
-
21:06
-
21:04
-
20:50
-
20:47Сёмин назвал вратаря года в РПЛ Эксклюзив
-
20:39
-
20:18
-
20:03
-
20:02
-
19:54
-
19:52
-
19:36
-
19:23
-
19:09
-
19:08
-
18:52
-
18:43
-
18:39
-
18:31
-
18:19
-
18:18
-
18:04
-
17:54
-
17:48
-
17:45
-
17:42
-
17:31
-
17:28
-
17:28
-
17:22