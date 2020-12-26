«Арсенал» объяснил отсутствие Виллиана, Давида Луиса и Габриэла в матче с «Челси»

В одном из центральных матчей 15-го тура английской Премьер-лиги на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне «Арсенал» принимает «Челси». Идёт 15-я минута матча, счёт — 0:0. В составе хозяев отсутствует большое количество игроков основы.



Как сообщает официальный «твиттер» «канониров», защитник Габриэл Магальяэс пропустит ближайшие три матча, так как совсем недавно контактировал с инфицированным COVID-19. Защитник Давид Луис и полузащитник Виллиан получили отрицательные результаты тестов на коронавирус, но сегодня почувствовали себя неважно.

Фото можно увидеть на странице «Арсенала» в «Твиттере».

«Арсенал», набрав 14 очков, занимает 15-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Аристократы» (25) — на пятом месте.



«Чемпионат» проводит прямую текстовую трансляцию матча.