Сайманов: у «Рубина» есть возможность взять Кокорина, но он нам не нужен

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов заявил, что казанский клуб отказался от идеи подписать нападающего «Спартака» Александра Кокорина.
«Мы с тренерским штабом для себя определили, что взрослых игроков на сходе брать больше не будем. Если игрок уже достиг определённого уровня и дальше не вырастет, то зачем он нам? Мы их не продадим ведь потом.
Мы в этом году приглашали Александра Кокорина. Даже сейчас у нас есть возможность его взять, но он нам не нужен. Хотя это качественный игрок, нам нужно смотреть вперёд и развиваться. В этом плане такой трансфер нам ничего не даст. И мы в дальнейшем планируем так вести трансферную политику", — цитирует Сайманова «Спорт Бизнес Online».
В нынешнем сезоне Кокорин провёл 8 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 2 гола (оба – с пенальти) и отдал 1 результативную передачу.
- 27 декабря 2020
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