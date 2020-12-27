Сайманов: у «Рубина» есть возможность взять Кокорина, но он нам не нужен

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов заявил, что казанский клуб отказался от идеи подписать нападающего «Спартака» Александра Кокорина.



«Мы с тренерским штабом для себя определили, что взрослых игроков на сходе брать больше не будем. Если игрок уже достиг определённого уровня и дальше не вырастет, то зачем он нам? Мы их не продадим ведь потом.

Мы в этом году приглашали Александра Кокорина. Даже сейчас у нас есть возможность его взять, но он нам не нужен. Хотя это качественный игрок, нам нужно смотреть вперёд и развиваться. В этом плане такой трансфер нам ничего не даст. И мы в дальнейшем планируем так вести трансферную политику", — цитирует Сайманова «Спорт Бизнес Online».

В нынешнем сезоне Кокорин провёл 8 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 2 гола (оба – с пенальти) и отдал 1 результативную передачу.