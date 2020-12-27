Гендиректор «Рубина»: наша цель – подойти к тому, чтобы команда всегда была наверху

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов рассказал, какие задачи ставятся перед казанским клубом на ближайшие несколько лет.



«Задачи «Рубина» в перспективе одного-двух лет? Основная задача – создать боеспособную команду. Мы её делаем практически с нуля, ведь только недавно у нас 10 человек в составе выступали на правах аренды. Мы фактически остались без игроков, затем собрали новую команду и сейчас её смотрим.

Наша задача – сбалансировать команду во всех линиях, чтобы без потери в качестве можно было поменять точечно какого-то игрока. Хотим, чтобы не было провалов, которые видели в некоторых матчах. Мы тоже терпим это, даём им время. Молодые игроки должны совершать ошибки, набить шишки, им бесполезно говорить и учить. Надо на себе всё испытать, чтобы двигаться дальше и расти.



Есть ли цель занять конкретное место? У нас другая цель – планомерно подойти к тому, чтобы наша команда всегда была наверху. Нет задачи здесь и сейчас, кровь из носу, выиграть, а потом вдруг рухнуть. Лучше в этом году ничего не выиграем, но тихонько зайдём на гору», — цитирует Сайманова «Спорт Бизнес Online».