Гендиректор «Рубина»: наша цель – подойти к тому, чтобы команда всегда была наверху

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов рассказал, какие задачи ставятся перед казанским клубом на ближайшие несколько лет.
«Задачи «Рубина» в перспективе одного-двух лет? Основная задача – создать боеспособную команду. Мы её делаем практически с нуля, ведь только недавно у нас 10 человек в составе выступали на правах аренды. Мы фактически остались без игроков, затем собрали новую команду и сейчас её смотрим.
Наша задача – сбалансировать команду во всех линиях, чтобы без потери в качестве можно было поменять точечно какого-то игрока. Хотим, чтобы не было провалов, которые видели в некоторых матчах. Мы тоже терпим это, даём им время. Молодые игроки должны совершать ошибки, набить шишки, им бесполезно говорить и учить. Надо на себе всё испытать, чтобы двигаться дальше и расти.
Есть ли цель занять конкретное место? У нас другая цель – планомерно подойти к тому, чтобы наша команда всегда была наверху. Нет задачи здесь и сейчас, кровь из носу, выиграть, а потом вдруг рухнуть. Лучше в этом году ничего не выиграем, но тихонько зайдём на гору», — цитирует Сайманова «Спорт Бизнес Online».
- 27 декабря 2020
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