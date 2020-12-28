Адвокат Данченкова рассказал, что Широков объяснил удар судьи привычкой

Адвокат Александр Островский, вместе с Артуром Рамазановым представляющий интересы арбитра Никиты Данченкова, рассказал, как избивший его подзащитного экс-футболист сборной России Роман Широков объяснил своё поведение.



«В документах к материалам дела есть такая фраза Широкова, что первый удар по лицу Никиты, которым сбил его с ног, — это у него привычка такая, стучать ладошкой по лицу людей, с которыми он не согласен. По его словам, пальцы самопроизвольно сложились в кулак. На судебном заседании я попросил Широкова разрешения, когда мне что-то не понравится в его выступлении, воспользоваться его любимой привычкой и тоже шлёпать его ладошкой по щеке. Надо отдать ему должное, он чётко выполнял линию поведения не раскрывать рот.



Представьте себе, что будет с охраной нашего президента, если в одном из матчей – а мы понимаем, на каком уровне Широков играет в хоккей – вдруг у него опять эта привычка проснётся. Например, зачешется рука, и он президенту или кому-нибудь из ближайшего окружения тоже постучит по щёчке. Он ведь невыдержанный человек. Мы представили в дело массу публикаций, как он ругается и показывает неприличные жесты болельщикам, как он избил в раздевалке Мамаева. А если завтра вместо Мамаева ему подвернётся Сергей Кужугетович Шойгу? Мне странно, как его с такой несдержанностью допускают до игры с президентским окружением», — сказал Островский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Суд пожалел Широкова из-за Путина? Адвокат избитого судьи сделал громкое заявление Кокорин и Мамаев тоже могли избежать тюремного заключения?

Видео нападения Широкова на судью: