Дмитрий Чистяков: хочу остаться в «Зените»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков, права на которого принадлежат «Ростову», рассказал об обстоятельствах перехода в петербургский клуб, а также выразил желание остаться в стане сине-бело-голубых на постоянной основе.
«Семак мне позвонил. Сказал, что хотел бы видеть меня в команде и чтобы я всё взвесил и принял решение. Я практически сразу ответил согласием. И вот я здесь. Конечно, понимал, что конкуренты у меня очень высокого уровня. Осознавал, на что шёл. Но так даже интереснее! Посмотрим, на что я способен, что я из себя представляю. Будет интересно.
Аренда, а не полноценный переход — это предложение «Зенита». Возможно, это некий просмотр. Может, для начала хотят посмотреть, что я из себя представляю, и уже потом принять решение. Конечно, хочу остаться в «Зените», — приводит слова Чистякова Sport24.
«Зенит» арендовал Чистякова у «Ростова» в октябре этого года. В нынешнем сезоне 26-летний защитник провёл 8 матчей в Российской Премьер-Лиге.
- 28 декабря 2020
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