Вернер — в запасе «Челси» на матч 16-го тура с «Астон Виллой»

Стали известны стартовые составы «Челси» и «Астон Виллы» на матч 16-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». Начало — в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Челси»: Э. Менди, Аспиликуэта, Рюдигер, Кристенсен, Чилвел, Маунт, Канте, Жоржиньо, Пулишич, Хадсон-Одои, Жиру.
Запасные: Аррисабалага, Тьяго Силва, Томори, Эмерсон, Гилмор, Хаверц, Ковачич, Абрахам, Вернер.
«Астон Вилла»: Мартинес, Таргетт, Конса, Хос, Эль-Гази, Кэш, Макгинн, Дуглас Луис, Грилиш, Б. Траоре, Уоткинс.
Запасные: Хитон, Эль-Мухамади, Энгельс, Тейлор, Гильберт, Хурихейн, Дэвис, Накамба Рэмси.
«Челси», набрав 25 очков в 15 турах, занимает восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, на одно очко отставая от зоны еврокубков. «Астон Вилла» располагается строчкой выше, опережая синих по дополнительным показателям и имея два матча в запасе.
- 28 декабря 2020
-
21:08
-
21:04
-
21:00
-
21:00
-
20:58
-
20:46
-
20:27
-
20:12
-
19:56
-
19:52
-
19:44
-
19:36
-
19:36
-
19:26
-
19:01
-
18:59
-
18:53
-
18:51
-
18:49
-
18:36
-
18:35
-
18:17
-
18:06
-
18:03
-
17:46
-
17:44
-
17:30
-
17:30
-
17:18
-
17:16
-
16:57
-
16:49
-
16:45
-
16:41
-
16:34