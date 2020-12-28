Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Вернер — в запасе «Челси» на матч 16-го тура с «Астон Виллой»

Вернер — в запасе «Челси» на матч 16-го тура с «Астон Виллой»
Футбол / Англия 0
Аудио-версия:

Стали известны стартовые составы «Челси» и «Астон Виллы» на матч 16-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». Начало — в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Челси»: Э. Менди, Аспиликуэта, Рюдигер, Кристенсен, Чилвел, Маунт, Канте, Жоржиньо, Пулишич, Хадсон-Одои, Жиру.

Запасные: Аррисабалага, Тьяго Силва, Томори, Эмерсон, Гилмор, Хаверц, Ковачич, Абрахам, Вернер.

«Астон Вилла»: Мартинес, Таргетт, Конса, Хос, Эль-Гази, Кэш, Макгинн, Дуглас Луис, Грилиш, Б. Траоре, Уоткинс.

Запасные: Хитон, Эль-Мухамади, Энгельс, Тейлор, Гильберт, Хурихейн, Дэвис, Накамба Рэмси.

«Челси», набрав 25 очков в 15 турах, занимает восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, на одно очко отставая от зоны еврокубков. «Астон Вилла» располагается строчкой выше, опережая синих по дополнительным показателям и имея два матча в запасе.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020