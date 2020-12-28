Вернер — в запасе «Челси» на матч 16-го тура с «Астон Виллой»

Стали известны стартовые составы «Челси» и «Астон Виллы» на матч 16-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». Начало — в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Челси»: Э. Менди, Аспиликуэта, Рюдигер, Кристенсен, Чилвел, Маунт, Канте, Жоржиньо, Пулишич, Хадсон-Одои, Жиру.



Запасные: Аррисабалага, Тьяго Силва, Томори, Эмерсон, Гилмор, Хаверц, Ковачич, Абрахам, Вернер.



«Астон Вилла»: Мартинес, Таргетт, Конса, Хос, Эль-Гази, Кэш, Макгинн, Дуглас Луис, Грилиш, Б. Траоре, Уоткинс.



Запасные: Хитон, Эль-Мухамади, Энгельс, Тейлор, Гильберт, Хурихейн, Дэвис, Накамба Рэмси.



«Челси», набрав 25 очков в 15 турах, занимает восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, на одно очко отставая от зоны еврокубков. «Астон Вилла» располагается строчкой выше, опережая синих по дополнительным показателям и имея два матча в запасе.