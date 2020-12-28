Шунин — о Моргенштерне: не нравится мне этот типок

Московское «Динамо» предложило тренерам и игрокам команды сыграть в игру «Тайный Санта», переименовав её в честь главного тренера Сандро Шварца «Тайный Сандро».



Клуб подготовил мешок подарков для динамовцев и предложил футболистам и тренерам команды решить, что и кому из «Динамо» они подарили бы на Новый год. Одним из подарков, находившихся в мешке, был диск исполнителя Моргенштерна. Голкипер «Динамо» Антон Шунин не смог решить, кому вручить данный подарок, и сказал: «Честно говоря, не нравится мне этот типок».



Московское «Динамо», набрав 30 очков в 19 матчах, занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (41). В тройку лидеров входят ЦСКА (37) и «Спартак» (35).