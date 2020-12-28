Ребров — о Кононове перед уходом из «Спартака»: уставший человек с потухшими глазами

Голкипер «Спартака» Артём Ребров поделился воспоминаниями о совместной работе с бывшим наставником команды Олегом Кононовым. Ребров отдал должное тренеру, рассказав о многочисленных плюсах специалиста. В то же время голкипер признал, что в концовке своего периода в «Спартаке» тренер уже устал от неудач.
«Кононов ушёл после матча с «Оренбургом» — никогда не забуду его перед игрой на завтраке. Уставший человек в спортивном костюме, с потухшими глазами и бледно-зелёным лицом. Он просто сидел и смотрел в одну точку. Я тогда подумал: «Кажется, это всё», — написал Ребров в блоге на Sports.ru.
53-летний Кононов в бытность футболистом выступал за «Искру» (Смоленск), «Днепр» (Могилёв), «Зарю» (Луганск), КИМ, «Фрайбург», «Локомотив» (Витебск), «Двину», «Строитель» (Витебск), «Рух» (Хожув), «Нафтан» и «Торпедо» (Минск). После завершения карьеры футболиста Кононов стал тренером и возглавлял минские «Торпедо» и «Локомотив», запорожский «Металлург», «Шериф», львовские «Карпаты», «Севастополь», «Краснодар», «Ахмат», тульский «Арсенал», московский «Спартак» и «Ригу». С «Краснодаром» он стал бронзовым призёром чемпионата России в сезоне-2014/2015.
- 28 декабря 2020
-
22:24
-
22:20
-
21:55
-
21:50
-
21:46
-
21:27
-
21:20
-
21:16
-
21:08
-
21:04
-
21:00
-
21:00
-
20:58
-
20:46
-
20:27
-
20:12
-
19:56
-
19:52
-
19:44
-
19:36
-
19:36
-
19:26
-
19:01
-
18:59
-
18:53
-
18:51
-
18:49
-
18:36
-
18:35
-
18:17
-
18:06
-
18:03
-
17:46
-
17:44
-
17:30