«Разбираться в этой Санта-Барбаре не хотелось». Тихий — об уходе из «Енисея» Аленичева

Капитан «Химок» Дмитрий Тихий поделился воспоминаниями об игре за «Енисей», который возглавлял Дмитрий Аленичев.

«В «Енисее» существовало недопонимание между генеральным директором и главным тренером. А я об этом не знал, вообще. Мне звонил гендир, Рубцов: «Тебя все ждут». Да, возможно, я совершил ошибку. Прежде чем подписывать контракт, нужно было переговорить с Аленичевым. А я поехал в Турцию, не удостоверившись, что тренер меня действительно хочет. Ну как мне было реагировать на звонок генерального? Глаза сразу загорелись: наконец-то Премьер-Лига, мой шанс! Приезжаю на сборы, подписал контракт. Чувствую: что-то не то.

Кое-что в жизни я уже понимал – всё-таки не мальчик, 25-26 лет. Смотрю, тренеры недовольно косятся в мою сторону. У меня к Дмитрию Анатольевичу вообще никаких вопросов. Он хороший человек и тренер. Наоборот, благодарен ему за то, что прямо, по-мужски сказал: «Дим, пойми, к тебе никаких претензий. Но тут дело принципа». Оказалось, генеральный пригласил меня без его ведома. Аленичеву это не понравилось. А я оказался камнем преткновения. Такая вот история, не совсем про футбол.

Я поблагодарил Дмитрия Анатольевича за честность и искренность. Спасибо, что, несмотря на свои проблемы, не оторвался на мне, не зарубил, а давал играть товарищеские матчи. Но после слов тренера я понял, что здесь мне ловить нечего, и желание было только одно – как можно скорее дать дёру оттуда. Разбираться в этой «Санта-Барбаре» мне совершенно не хотелось. Футболистом «Енисея» я пробыл около месяца. До Красноярска даже не доехал», — рассказал Тихий в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полное интервью с Дмитрием Тихим выйдет на «Чемпионате» в ближайшее время.