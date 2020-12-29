Хесе может стать игроком «Фенербахче»

Полузащитник Хесе Родригес может продолжить карьеру в чемпионате Турции, сообщает RMC.



По информации источника, «Фенербахче» интересуется игроком, который является свободным агентом. Напомним, в начале декабря «Пари Сен-Жермен» разорвал контракт с Хесе. Соглашение игрока с клубом было рассчитано до 30 июня 2021 года. Сообщалось, что причиной разрыва контракта стал секс-скандал с участием Хесе, навредивший имиджу французского клуба.



Хесе выступал за «Пари Сен-Жермен» с 2016 года. Перешёл во французский клуб из мадридского «Реала». Выступал за «Лас-Пальмас», «Сток Сити» и «Бетис». Ранее сообщалось, что Хесе может стать игроком «Валенсии», за которую выступает российский полузащитник Денис Черышев.