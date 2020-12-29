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Роберт Левандовски — спортсмен года по версии Международной ассоциации спортивной прессы

Роберт Левандовски — спортсмен года по версии Международной ассоциации спортивной прессы
Футбол / Германия 0

Нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски признан лучшим спортсменом года по версии Международной спортивной прессы (AIPS), сообщается на официальном сайте организации.

В голосовании приняли участие 422 журналиста из 116 стран мира. Левандовски набрал 16,3% голосов. Польский футболист опередил в голосовании гонщика Формулы-1 Льюиса Хэмилтона (14,3%), теннисиста Рафаэля Надаля (9,9%) и баскетболиста «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса (9,5%).

Лучшей спортсменкой года была признана теннисистка Наоми Осака, набравшая 13,85% голосов.

В 2020 году Левандовски вместе с «Баварией» выиграл чемпионат и Кубок Германии и стал победителем Лиги чемпионов УЕФА. Роберт стал лучшим бомбардиром как Бундеслиги, так и Лиги чемпионов.

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