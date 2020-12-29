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«Атлетико» рассматривает Милика в качестве замены Диего Косте

«Атлетико» рассматривает Милика в качестве замены Диего Косте
Футбол / Испания 0

«Атлетико» контактировал с «Наполи» по поводу возможного трансфера форварда неаполитанцев Аркадиуша Милика, утверждает Calciomercato. По данным источника, мадридцы рассматривали польского нападающего в качестве замены для Диего Косты, который покинул команду.

Тем не менее трансфер Милика вряд ли состоится, так как «Наполи» хочет получить за игрока € 15 млн, что в «Атлетико» считают слишком высокой суммой.

Ранее сообщалось, что Милик хочет покинуть «Наполи». Игрок рассчитывает уйти из команды зимой, чтобы получить больше игровой практики перед чемпионатом Европы, который пройдёт летом 2021 года. На игрока, по слухам, претендует «Ювентус».

Несмотря на высокие финансовые требования, «Атлетико» продолжает вести переговоры с «Наполи».

Диего Коста покинул «Атлетико»
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