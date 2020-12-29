Александр Дюков стал единственным кандидатом на пост президента РФС

Действующий президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков будет единственным кандидатом на выборах главы организации, сообщает официальный сайт РФС.



Избирательный комитет РФС рассмотрел поступившие от членов организации и выдвинутых ими кандидатов документы и зарегистрировал только Дюкова, которого поддержали 56 организаций — членов РФС. Выборы президента РФ пройдут 4 февраля 2021 года на внеочередной конференции.



Дюков возглавляет Российский футбольный союз с 22 февраля 2019 года. С марта 2008 по май 2017 года Дюков занимал пост президента «Зенита». За это время клуб становился чемпионом России (2010, 2012, 2015), обладателем Кубка России (2010, 2016), Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА (2008).