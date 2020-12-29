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Александр Дюков стал единственным кандидатом на пост президента РФС

Александр Дюков стал единственным кандидатом на пост президента РФС
Футбол / РПЛ 0

Действующий президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков будет единственным кандидатом на выборах главы организации, сообщает официальный сайт РФС.

Избирательный комитет РФС рассмотрел поступившие от членов организации и выдвинутых ими кандидатов документы и зарегистрировал только Дюкова, которого поддержали 56 организаций — членов РФС. Выборы президента РФ пройдут 4 февраля 2021 года на внеочередной конференции.

Дюков возглавляет Российский футбольный союз с 22 февраля 2019 года. С марта 2008 по май 2017 года Дюков занимал пост президента «Зенита». За это время клуб становился чемпионом России (2010, 2012, 2015), обладателем Кубка России (2010, 2016), Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА (2008).

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