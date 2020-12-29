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«Севилья» обыграла «Вильярреал» в домашнем матче Примеры

«Севилья» обыграла «Вильярреал» в домашнем матче Примеры
Футбол / Испания 0

В матче 16-го тура испанской Примеры «Севилья» принимала «Вильярреал». Встреча прошла на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

На 8-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Севильи» Лукас Окампос, успешно реализовавший пенальти. Во втором тайме, на 53-й минуте, нападающий Юссеф Эн-Несири упрочил преимущество хозяев в счёте. Результативную передачу отдал Окампос. Таким образом, «Севилья» продлила беспроигрышную серию в чемпионате Испании до 4 матчей.

«Севилья» набрала 26 очков и поднялась на 4-е место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2020/2021. «Вильярреал» (26) — на 5-м месте. Лидером соревнований является мадридский «Атлетико» (32).

Испания - Примера. 16-й тур
29 декабря 2020, вторник. 19:00 МСК
Севилья
Севилья
Окончен
2 : 0
Вильярреал
Вильярреал
1:0 Окампос – 8' (пен)   2:0 Эн-Несири – 53'
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