«Севилья» обыграла «Вильярреал» в домашнем матче Примеры

В матче 16-го тура испанской Примеры «Севилья» принимала «Вильярреал». Встреча прошла на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.



На 8-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Севильи» Лукас Окампос, успешно реализовавший пенальти. Во втором тайме, на 53-й минуте, нападающий Юссеф Эн-Несири упрочил преимущество хозяев в счёте. Результативную передачу отдал Окампос. Таким образом, «Севилья» продлила беспроигрышную серию в чемпионате Испании до 4 матчей.



«Севилья» набрала 26 очков и поднялась на 4-е место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2020/2021. «Вильярреал» (26) — на 5-м месте. Лидером соревнований является мадридский «Атлетико» (32).