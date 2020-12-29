Нападающий «Шеффилд Юнайтед» обновил антирекорд Гарета Бэйла

В матче 16-го тура английской Премьер-лиги «Бёрнли» на домашнем стадионе «Тёрф Мур» принимал «Шеффилд Юнайтед». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 1:0.



По сообщениям Opta Sport, нападающий «Шеффилд Юнайтед» Оливер Бёрк не сумел одержать победу ни в одном из 25 первых матчей в английской Премьер-лиге, таким образом установив антирекорд АПЛ.

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По этому показателю 23-летний шотландец опередил нападающего «Тоттенхэм Хотспур» Гарета Бэйла. Валлиец не мог одержать ни одной победы в сезонах-2007/2008 и 2008/2009, выступая за «шпор».



Подопечные Шона Дайча набрали 16 очков и поднялись на 16-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Шеффилд Юнайтед» (2) — на последнем, 20-м месте.