«Шеффилд Юнайтед» повторил антирекорд АПЛ

В матче 16-го тура английской Премьер-лиги «Бёрнли» на домашнем стадионе «Тёрф Мур» принимал «Шеффилд Юнайтед». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
Как сообщает Opta Sport, «Шеффилд Юнайтед», проиграв сегодня, продлил безвыигрышную серию в АПЛ до 16 матчей, что повторяет антирекорд английской Премьер-лиги по продолжительности серии без побед с начала чемпионата, установленный «Куинз Парк Рейнджерс» в сезоне-2012/2013.
Фото можно увидеть на странице Opta Sport в "Твиттере".
Единственный гол в матче «Бёрнли» — «Шеффилд Юнайтед» был забит на 32-й минуте матча.
Видео гола Бена Ми в ворота «клинков»
Подопечные Шона Дайча набрали 16 очков и поднялись на 16-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Шеффилд Юнайтед» (2) — на последнем, 20-м месте.
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