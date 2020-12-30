В Италии всех футболистов страны могут вакцинировать от коронавируса

Медицинская комиссия Федерации футбола Италии (FIGC) готова рассмотреть возможность сделать каждому профессиональному футболисту в Италии вакцину от коронавируса. Это предложение неоднократно упоминалось в течение последних дней, в том числе Ассоциацией игроков (AIC).



«Вакцинация всех профессиональных футболистов в Италии – это идея, которую, безусловно, следует рассмотреть. Поскольку это общая проблема общественного здравоохранения, а футбол — ограниченное сообщество, выборочное вакцинирование просто бессмысленно.



Принимая во внимание, что мы пережили за последние 10 месяцев, альтернативы действительно нет. Считаю, что было бы неплохо вакцинировать всех профессиональных футболистов», — приводит слова члена медицинской комиссии FIGC Франческо Браконаро Football Italia со ссылкой на радио Kiss Kiss.

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