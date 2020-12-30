В Италии всех футболистов страны могут вакцинировать от коронавируса

Медицинская комиссия Федерации футбола Италии (FIGC) готова рассмотреть возможность сделать каждому профессиональному футболисту в Италии вакцину от коронавируса. Это предложение неоднократно упоминалось в течение последних дней, в том числе Ассоциацией игроков (AIC).
«Вакцинация всех профессиональных футболистов в Италии – это идея, которую, безусловно, следует рассмотреть. Поскольку это общая проблема общественного здравоохранения, а футбол — ограниченное сообщество, выборочное вакцинирование просто бессмысленно.
Принимая во внимание, что мы пережили за последние 10 месяцев, альтернативы действительно нет. Считаю, что было бы неплохо вакцинировать всех профессиональных футболистов», — приводит слова члена медицинской комиссии FIGC Франческо Браконаро Football Italia со ссылкой на радио Kiss Kiss.
- 30 декабря 2020
-
12:28
-
12:23
-
12:09
-
12:00
-
11:59
-
11:34
-
11:28
-
11:10
-
10:53
-
10:46
-
10:20
-
10:13
-
10:01
-
09:44
-
09:38
-
08:30
-
07:26
-
05:22
-
03:48
-
03:23
-
03:06
-
02:47
-
02:23
-
02:00
-
01:37
-
01:24
-
01:01
-
00:55
-
00:20
-
00:17
-
00:11
- 29 декабря 2020
-
23:57
-
23:57
-
23:51
-
23:44