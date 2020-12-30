Куликов: хочется поиграть в Европе. В Англии было бы вообще топ
Полузащитник московского «Локомотива» Даниил Куликов заявил, что хотел бы перейти в английский клуб.
«Глобальная мечта в футболе? Хочется поиграть в Европе. В Англии было бы вообще топ. Из топ-5 лиг она нравится больше всего. Любимого клуба там нет, но симпатизирую «МЮ». Если позовут в другую сильную лигу, то тоже будет круто.
А если в условную «Сельту»? Скорее всего, перейду. Неважно, какое предложение — из верха или низа таблицы. Но сейчас горжусь тем, что представляю «Локомотив», и сделаю всё, чтобы клуб был на вершине», — цитирует Куликова Sports.ru.
Московский «Локомотив» набрал в 19 матчах 28 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. Лидером соревнований является «Зенит» (41).
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