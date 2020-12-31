Давид де Хеа — о столкновении с Адама Траоре: я не мог дышать

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа прокомментировал столкновение с нападающим «Вулверхэмптона» Адама Траоре в матче 16-го тура английской Премьер-лиги (1:0).
«Ух! Мне даже пришлось полежать на поле. Он один из самых мощных игроков в Премьер-лиге, так что моей руке и животу было больно. Но всё нормально. Мы выиграли матч, так что всё хорошо. Я отлично себя чувствую сейчас. Однако, когда Траоре врезался в меня, мне было больно, я не мог дышать», — приводит слова де Хеа The Independent.
Единственный гол в матче на 93-й минуте забил Маркус Рашфорд, пробив с рикошетом от защитника гостей Ромена Сеса в ближний угол ворот.
Подопечные Уле-Гуннара Сульшера, в 15 матчах набрав 30 очков, поднялись на 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. От лидирующего «Ливерпуля» манкунианцы отстают на два очка. «Вулверхэмптон» (21) — на 12-м месте.
- 31 декабря 2020
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