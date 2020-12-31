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«Okko Спорт» претендует на права на показ чемпионата Италии

«Okko Спорт» претендует на права на показ чемпионата Италии
Футбол / Италия 0
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Руководитель спортивных проектов Rambler Group Михаил Гершкович ответил на вопрос о целях «Okko Спорт» на 2021 год, а также сообщил, что в скором времени на платформе могут начать транслировать матчи итальянской Серии А.

«Все поставленные задачи выполнены, и стратегия, которую я защищал в конце 2019 года, на данный момент реализована. Заключён контракт с Bellator, это новая веха для «Okko Спорт». У нас 1 января уже будут доступны некоторые выпуски, в частности с Фёдором Емельяненко. Также материалы можно будет читать на «Чемпионате». Ещё нам удалось запустить теннис. Теперь в «Okko Спорт» можно будет смотреть турниры ATP 250, финал Кубка Дэвиса.

Мы сейчас участвуем в тендере на Серию А. Тендер будет проходить до конца января. Надеюсь, что со следующего сезона чемпионат Италии можно будет смотреть на «Okko Спорт», — сказал Гершкович в интервью корреспонденту «Чемпионата» Гранту Гетадаряну.

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