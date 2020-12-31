«Okko Спорт» претендует на права на показ чемпионата Италии

Руководитель спортивных проектов Rambler Group Михаил Гершкович ответил на вопрос о целях «Okko Спорт» на 2021 год, а также сообщил, что в скором времени на платформе могут начать транслировать матчи итальянской Серии А.



«Все поставленные задачи выполнены, и стратегия, которую я защищал в конце 2019 года, на данный момент реализована. Заключён контракт с Bellator, это новая веха для «Okko Спорт». У нас 1 января уже будут доступны некоторые выпуски, в частности с Фёдором Емельяненко. Также материалы можно будет читать на «Чемпионате». Ещё нам удалось запустить теннис. Теперь в «Okko Спорт» можно будет смотреть турниры ATP 250, финал Кубка Дэвиса.



Мы сейчас участвуем в тендере на Серию А. Тендер будет проходить до конца января. Надеюсь, что со следующего сезона чемпионат Италии можно будет смотреть на «Okko Спорт», — сказал Гершкович в интервью корреспонденту «Чемпионата» Гранту Гетадаряну.

«Мы готовы побороться за РПЛ». Как изменится показ футбола уже завтра Okko Спорт штурмует медиарынок и готовится принять чемпиона Англии в России.