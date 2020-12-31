В «Okko Спорт» рассказали о готовности приобрести права на показ матчей РПЛ

Руководитель спортивных проектов Rambler Group Михаил Гершкович рассказал, что «Okko Спорт» готов бороться за права на показ матчей Российской Премьер-Лиги.
«РПЛ – отдельная история. У этой лиги никогда не было официального тендера на телеправа. Конечно, нам это интересно. Просто вопрос не в Оkko, а в РПЛ. Мы готовы. Ждём, когда РПЛ повзрослеет и придёт к зрелому подходу к продаже прав.
Могу сказать от лица «Okko Спорт», что, если РПЛ готова к честному тендеру, у нас есть все ресурсы. Не только технические, но и человеческие. У нас работают люди, которые непосредственно вовлечены в процесс создания спортивного продукта. Мы готовы не только покупать права и показывать, но и совершенствовать предложение. Опыт работы с английской Премьер-лигой позволяет сказать, что мы можем улучшить не только качество картинки, но и сам процесс организации. Надеемся, что в следующем цикле прав на трансляцию РПЛ, которые заканчиваются в сезоне-2021/2022, лига захочет провести настоящий тендер», — сказал Гершкович в интервью корреспонденту «Чемпионата» Гранту Гетадаряну.
- 31 декабря 2020
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