Ибрагимович показал, как закаляется в снегу в одних трусах

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович разместил на своей официальной странице в «Инстаграме» видео, на котором он в одних трусах падает прямо в снег.

Ибрагимович закаляется в снегу в трусах:

В нынешнем сезоне Ибрагимович в 6 матчах чемпионата Италии забил 10 мячей и отдал 1 результативную передачу. «Милан» набрал 34 очка в 14 встречах и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии. В следующем туре Серии А «Милан» 3 января 2021 года встретится с «Беневенто».



Напомним, что сейчас шведский форвард восстанавливается после травмы и должен вернуться в строй в середине января 2021 года. Сообщается, что, скорее всего, Златан сможет принять участие в матче 18-го тура с «Кальяри», который состоится 18 января, но пропустит встречу с «Ювентусом» в рамках 16-го тура Серии А, которая пройдёт 6 января.