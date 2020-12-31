Ибрагимович показал, как закаляется в снегу в одних трусах

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович разместил на своей официальной странице в «Инстаграме» видео, на котором он в одних трусах падает прямо в снег.
Ибрагимович закаляется в снегу в трусах:
В нынешнем сезоне Ибрагимович в 6 матчах чемпионата Италии забил 10 мячей и отдал 1 результативную передачу. «Милан» набрал 34 очка в 14 встречах и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии. В следующем туре Серии А «Милан» 3 января 2021 года встретится с «Беневенто».
Напомним, что сейчас шведский форвард восстанавливается после травмы и должен вернуться в строй в середине января 2021 года. Сообщается, что, скорее всего, Златан сможет принять участие в матче 18-го тура с «Кальяри», который состоится 18 января, но пропустит встречу с «Ювентусом» в рамках 16-го тура Серии А, которая пройдёт 6 января.
- 31 декабря 2020
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