Эрик Гарсия перейдёт бесплатно из «Манчестер Сити» в «Барселону»

Защитник «Манчестер Сити» Эрик Гарсия бесплатно перейдёт в «Барселону» летом 2021 года, утверждает известный журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, футболист уже договорился с каталонским клубом. В июне 2021 года у него истечёт контракт с «горожанами». Каталонцы заключат контракт с игроком на пять лет. Сам Гарсия является воспитанником «Барселоны».

Не исключается, что каталонцы попадаются подписать игрока уже зимой. Но в этом случае им придётся заплатить за него. «Барса» предлагала «Сити» €10 млн за футболиста, но английский клуб отклонил предложение.

В то же время пока «Барселона» не может официально подписывать контракты, так как у клуба ещё нет президента. Новый президент начнёт работу в конце января 2021 года.