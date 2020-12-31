Эрик Гарсия перейдёт бесплатно из «Манчестер Сити» в «Барселону»
Защитник «Манчестер Сити» Эрик Гарсия бесплатно перейдёт в «Барселону» летом 2021 года, утверждает известный журналист Фабрицио Романо.
По данным источника, футболист уже договорился с каталонским клубом. В июне 2021 года у него истечёт контракт с «горожанами». Каталонцы заключат контракт с игроком на пять лет. Сам Гарсия является воспитанником «Барселоны».
Не исключается, что каталонцы попадаются подписать игрока уже зимой. Но в этом случае им придётся заплатить за него. «Барса» предлагала «Сити» €10 млн за футболиста, но английский клуб отклонил предложение.
В то же время пока «Барселона» не может официально подписывать контракты, так как у клуба ещё нет президента. Новый президент начнёт работу в конце января 2021 года.
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