Райола отреагировал на слова Мингеллы о возможном переходе Холанда в «Барселону»

Известный футбольный агент Мино Райола, представляющий интересы форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, прокомментировал слова Хосепа Марии Мингеллы. Ранее советник и представитель кандидата в президенты «Барселоны» Эмили Руссо, сообщил, что в планы кандидата на пост главы клуба входит трансфер форварда.

«Я никогда ни с кем из кандидатов в президенты «Барселоны» не говорил о возможном переходе Холанда. Это всё фейковые новости», — приводит слова Районы спортивный журналист Фабрицио Романо.

Эрлинг Холанд стал игроком «Боруссии» в январе 2020 года, перейдя из австрийского «РБ Зальцбург» за € 20 млн. В нынешнем сезоне Холанд принял участие в 8 матчах немецкой Бундеслиги, забил 10 голов и отдал 2 результативные передачи.