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«Осасуна» упустила победу над «Алавесом», играя вдесятером с 8-й минуты

«Осасуна» упустила победу над «Алавесом», играя вдесятером с 8-й минуты
Футбол / Испания 0

В матче 16-го тура испанской Примеры «Осасуна» сыграла вничью с «Алавесом». Встреча проходила на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне и завершилась со счётом 1:1.

На 8-й минуте матча за фол последней надежды был удалён голкипер «Осасуны» Рубен Мартинес. Однако на 67-й минуте хозяева в меньшинстве открыли счёт — отличился Роберто Торрес, ему ассистировал Энрик Гальего. На 75-й минуте счёт сравнял нападающий «Алавеса» Лукас Перес, который реализовал пенальти.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сантьяго Хайме Латре. Ему помогали ассистенты Хорхе Буэно Матео и Фернандо Трекако Эскабоса. Резервный арбитр — Мигель Сесма Эспиноса.

«Осасуна» в 15 матчах набрала 13 очков и занимает 19-е место в таблице Примеры. «Алавес» (18) располагается на 13-м месте.

Испания - Примера. 16-й тур
31 декабря 2020, четверг. 18:15 МСК
Осасуна
Памплона
Окончен
1 : 1
Алавес
Витория
1:0 Торрес – 67'   1:1 Перес – 75' (пен)
Удаления: Мартинес – 8' / нет
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