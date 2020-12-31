«Осасуна» упустила победу над «Алавесом», играя вдесятером с 8-й минуты

В матче 16-го тура испанской Примеры «Осасуна» сыграла вничью с «Алавесом». Встреча проходила на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне и завершилась со счётом 1:1.
На 8-й минуте матча за фол последней надежды был удалён голкипер «Осасуны» Рубен Мартинес. Однако на 67-й минуте хозяева в меньшинстве открыли счёт — отличился Роберто Торрес, ему ассистировал Энрик Гальего. На 75-й минуте счёт сравнял нападающий «Алавеса» Лукас Перес, который реализовал пенальти.
Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сантьяго Хайме Латре. Ему помогали ассистенты Хорхе Буэно Матео и Фернандо Трекако Эскабоса. Резервный арбитр — Мигель Сесма Эспиноса.
«Осасуна» в 15 матчах набрала 13 очков и занимает 19-е место в таблице Примеры. «Алавес» (18) располагается на 13-м месте.
- 31 декабря 2020
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