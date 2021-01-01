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«Вест Хэм» на выезде обыграл «Эвертон» в первом матче АПЛ в 2021-м году

«Вест Хэм» на выезде обыграл «Эвертон» в первом матче АПЛ в 2021-м году
Футбол / Англия 0
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В Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк» завершился стартовый матч 17-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» — «Вест Хэм Юнайтед». Встреча закончилась победой гостей со счётом 1:0.

Единственный гол был забит на 86-й минуте матча. Мяч на счету чешского полузащитника «Вест Хэма» Томаша Соучека.

Видео победного гола Соучека

У хозяев впервые с 5 декабря 2020-го года на поле появился полузащитник Хамес Родригес. Колумбиец появился на поле на 64-й минуте, заменив исландца Гилфи Тор Сигурдссона.

Подопечные Карло Анчелотти, сыграв 16 матчей, набрали 29 очков и занимают 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Молотобойцы», сыграв 17 матчей, имеют в своём активе 26 очков и располагаются на 10-м месте.

В следующем туре «Эвертон» на выезде сыграет с «Вулверхэмптоном». Матч запланирован на 12 января. «Вест Хэм Юнайтед» 16 января примет «Бёрнли».

Матч второго круга «Вест Хэм Юнайтед» — «Эвертон» состоится в 35-м туре АПЛ. Встреча запланирована на 8 мая 2021 года.

Англия - Премьер-лига. 17-й тур
01 января 2021, пятница. 20:30 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Окончен
0 : 1
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
0:1 Соучек – 86'
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