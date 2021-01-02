«Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла». Видеообзор матча 17-го тура АПЛ

В Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» в матче 17-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» принимал «Астон Виллу». Встреча завершилась победой манкунианцев со счётом 2:1. В составе победителей отличились Антони Марсьяль и Бруну Фернандеш, который реализовал пенальти. Единственный гол за «Астон Виллу» забил Бертран Траоре.

Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла».

«Манчестер Юнайтед», набрав 33 очка, занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, лишь по дополнительным показателям уступая лидеру АПЛ — «Ливерпулю». «Астон Вилла» (26) — на 6-м месте.

В следующем туре чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» встретится с «Бёрнли», а «Астон Вилла» проведёт матч с «Тоттенхэмом». Матчи пройдут 12 и 13 января соответственно.