«Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла». Видеообзор матча 17-го тура АПЛ

В Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» в матче 17-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» принимал «Астон Виллу». Встреча завершилась победой манкунианцев со счётом 2:1. В составе победителей отличились Антони Марсьяль и Бруну Фернандеш, который реализовал пенальти. Единственный гол за «Астон Виллу» забил Бертран Траоре.
Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла».
«Манчестер Юнайтед», набрав 33 очка, занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, лишь по дополнительным показателям уступая лидеру АПЛ — «Ливерпулю». «Астон Вилла» (26) — на 6-м месте.
В следующем туре чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» встретится с «Бёрнли», а «Астон Вилла» проведёт матч с «Тоттенхэмом». Матчи пройдут 12 и 13 января соответственно.
- 2 января 2021
-
05:55
-
05:18
-
00:57
-
00:30
- 1 января 2021
-
23:54
-
23:39
-
23:36
-
23:25
-
23:14
-
23:12
-
23:10
-
22:58
-
22:41
-
22:33
-
22:23
-
22:10
-
22:09
-
21:35
-
21:29
-
21:25
-
21:14
-
21:01
-
20:52
-
20:47
-
20:36
-
20:00
-
19:51
-
18:19
-
17:29
-
16:52
-
15:41
-
13:36
-
12:18
-
11:25
-
09:47