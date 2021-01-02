Неймар — о новогодней вечеринке: простой домашний ужин. Здесь не 500 человек, хорошо?

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар рассказал о деталях своей новогодней вечеринки.



«Замечательное украшение для простого домашнего ужина, где соблюдается социальная дистанция. Здесь не 500 человек, хорошо? Социальное дистанцирование — испытание для всех», — приводит слова Неймара Le Parisien.



Напомним, 27 декабря появилась информация, согласно которой Неймар решил отметить Новый год на родине, организовав пятидневную вечеринку на 500 человек во время пандемии коронавируса. Позже сообщили, что вместо 500 человек было 150. Сторона футболиста опровергла информацию о причастности форварда к мероприятию.

В нынешнем сезоне 28-летний бразильский футболист принял участие в 12 матчах за «Пари Сен-Жермен» во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 5 результативных передач.