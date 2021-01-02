«Реал» не может договориться о продлении контракта с Рамосом

Защитник и капитан «Реала» Серхио Рамос пока не договорился с мадридским клубом о продлении соглашения, сообщает AS.

Футболист хочет остаться, но клуб не может согласовать с ним зарплату. «Реал» собирается вновь обратиться к сотрудникам и игрокам клуба с просьбой о снижении зарплат из-за пандемии.

С 1 января Рамос может вести переговоры с другими клубами. В случае ухода защитника, ему на замену могут подписать Давида Алабу из «Баварии» или Эрика Гарсию из «Манчестер Сити». В списке возможных трансферов также значится защитник «Вильярреала» Пау Торрес.

Стала известна причина, по которой защитник и капитан «Реала» Серхио Рамос не включён в заявку мадридской команды на матч 17-го тура испанской Примеры с «Сельтой».

Рамос защищает цвета «Реала» с 2005 года, а до этого выступал за «Севилью», воспитанником которой является. Со «сливочными» 34-летний игрок завоевал 22 трофея, среди которых четыре победы в Лиге чемпионов и пять титулов чемпиона Испании. Действующий контракт капитана «сливочных» рассчитан до лета 2021 года.