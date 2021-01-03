Андреа Пирло: можно легко увидеть, как в СМИ превращаешься из героя в ноль

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло рассказал, какие шаги были предприняты после проигрыша в матче 14-го тура Серии А с «Фиорентиной» (0:3), а также рассказал, какие уроки он усвоил, находясь у руля итальянского гранда.

«Мы обсудили матч с «Фиорентиной». Это плохой способ завершить 2020 год. У нас была хорошая встреча, на которой мы поговорили о наших будущих целях. Диалог был продуктивным. Больше не хочу видеть такую игру. В последнее время мы улучшились во многих аспектах, но, убеждён, «Юве» может добиваться большего.



Какие уроки усвоил? Нужно оценивать ситуацию в целом. Можно легко увидеть, как в СМИ превращаешься из героя в ноль, но я к этому привык, поскольку уже был игроком на высшем уровне. Ничего нового. Когда отвечаешь за «Ювентус», сталкиваешься со множеством трудностей и берёшь на себя большую ответственность, но я к этому готов», — цитирует Пирло Football Italia.