Президент «Наполи»: не буду называть Пирло идиотом, это было бы слишком просто

Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис прокомментировал решение аннулировать техническое поражение команды в матче с «Ювентусом». Ранее стало известно, что апелляция «Наполи» на техническое поражение в матче 4-го тура Серии А была удовлетворена. Де Лаурентис остался недоволен словами главного тренера «Ювентуса» Андреа Пирло. Он назвал решение несправедливым.

«Андреа нужно тренировать, а не интерпретировать вердикты судей. Пусть этим занимается сам клуб или его пиар-менеджер. На мой взгляд, это просто безумие, когда спортивные законы ставятся выше законов страны.

Пирло не является юристом. Наверное, он не знает определённых процедур, но он и не должен.

Я не буду называть Пирло Pirla (с итальянского — идиот. — Прим. «Чемпионата»), это было бы слишком просто. Поэтому я никогда такого не сделаю. Пирло сделал то, что делал бы на его месте любой, чтобы защитить свой клуб», — цитирует Де Лаурентиса Football Italia.